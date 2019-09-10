Ак Барс Банк возвращает самозанятым часть налогов
До конца года Ак Барс Банк проводит акцию для самозанятых «Обнули налоги». Каждый месяц при оплате налогов через мобильное приложение Ак Барс Онлайн (18+) самозанятые получат 4% от суммы доходов универсальными милями или вернут 1% рублями.
В акции принимают участие все самозанятые, которые ведут профессиональную деятельность через мобильное приложение «Ак Барс Онлайн»: получают доход на карту банка, регистрируют поступления и оплачивают налоги.
Получить мили или кэшбэк рублями — выбирают самозанятые. Путешественникам подойдут универсальные мили. Их можно обменять на авиа- и ж/д-билеты и бронь отелей на сайте партнера OneTwoTrip. Чтобы копить мили, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности Ак Барс Банка «Универсальные мили» (18+). Новым клиентам начисляется до 1 000 приветственных бонусов в зависимости от карты.
Возможности приложения «Ак Барс Онлайн»:
- Зарегистрироваться как самозанятым.
- Фискализировать доходы.
- Создавать, отправлять и аннулировать чеки.
- Просматривать и оплачивать налоги.
- Просматривать общий доход за месяц.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Справка
Подробные условия акции указаны на сайте банка (18+).
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