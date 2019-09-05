Соцсети: на дороге в Казани перевернулся цементовоз

В Казани на проспекте Альберта Камалеева перевернулась машина для перевозки цемента. Видеозапись последствий ДТП появилась в социальных сетях.

Согласно сообщениям в соцсетях, инцидент произошел не позже 8.35 утра. Что стало причиной аварии, не сообщается, однако в результате цементовоз упал набок. Рядом с ним также находятся еще две машины: неясно, участвовали ли они в аварии. О пострадавших в аварии также не сообщается.

Напомним, в августе на трассе под Казанью загорелась автобетономешалка.

