Новости происшествий

10:14 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Соцсети: на дороге в Казани перевернулся цементовоз

09:16, 05.09.2019
Соцсети: на дороге в Казани перевернулся цементовоз

В Казани на проспекте Альберта Камалеева перевернулась машина для перевозки цемента. Видеозапись последствий ДТП появилась в социальных сетях.

Согласно сообщениям в соцсетях, инцидент произошел не позже 8.35 утра. Что стало причиной аварии, не сообщается, однако в результате цементовоз упал набок. Рядом с ним также находятся еще две машины: неясно, участвовали ли они в аварии. О пострадавших в аварии также не сообщается.

Напомним, в августе на трассе под Казанью загорелась автобетономешалка.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров