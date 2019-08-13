Соцсети: на трассе под Казанью загорелась автобетономешалка

Фото: скриншот

На трассе под Казанью сгорел автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ. Видео инцидента появилось сегодня в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел около 8 утра у Сокуров на трассе Казань — Оренбург. На записи видно, что кабина выгорела полностью, при этом сам бетоносмеситель продолжал работать.

О пострадавших в аварии и причинах случившегося не сообщается. Судя по кадрам, пожар также не повлиял на движение на этому участке трассы.



Напомним, накануне в Казани произошло смертельное ДТП с участием каршерингового автомобиля.