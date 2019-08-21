В Татарстане модернизируют ГИС «Социальный регистр населения»

Министерство информатизации и связи Татарстана собираеся потратить на модернизацию Государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» 15 млн рублей. Деньги выделят из бюджета региона.

О тендере было объявлен 20 августа, заявки будут принимать до 28-го числа, а аукцион состоится 30 августа, сообщается на сайте госзакупок.

Модернизировать систему планируется в части реализации функционала по услугам «Выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» и «Единовременные выплаты женщинам в возрасте до 25 лет, проживающим в сельской местности не менее трех лет, при рождении первого ребенка и женщинам в возрасте до 29 лет, проживающим в сельской местности не менее трех лет, при рождении третьего ребенка».