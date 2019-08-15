Мужчина захватил парикмахерскую в Подмосковье и потребовал от полицейских бутылку коньяка

Неизвестный мужчина открыл огонь из ружья в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего закрылся в помещении.

Полиция проводит штурм парикмахерской. Информации по задержанию нет, пишет RT.

По данным «Интерфакса», причиной поведения мужчины стала любовная драма между ним и одной из сотрудниц салона.

Злоумышленник уже выдвинул условие — переговоры продолжатся после того, как ему будет передана бутылка коньяка.