В Уфе полиция задержала подозреваемых в похищении человека

Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Уфе сотрудники МВД задержали подозреваемых в похищении человека. По предварительным данным, трое молодых людей избили 30-летнего уфимца и возили его по городу в багажнике автомобиля.



Пресс-служба МВД по Башкирии описывает похищение следующим образом. По предварительным данным, трое подозреваемых накануне выпивали вместе с младшим братом потерпевшего. Проснувшись утром, один из задержанных обнаружил исчезновение с его банковской карты крупной суммы денег. Хозяин денег решил, что к хищению причастен его 27-летний знакомый, который приходится родным братом 30-летнего потерпевшего. Не найдя самого товарища, подозреваемые отыскали его родственника и избили прямо во дворе. Недоумевающий от происходящего мужчина был погружен сначала в салон автомобиля, а затем в багажник. К счастью, об этом вовремя узнали полицейские и смогли задержать всю троицу и освободить похищенного.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что к пропаже денег причастна жена 34-летнего подозреваемого. По предварительным данным, она была обижена на супруга и перевела все деньги на другой счет, ему об этом не сообщив.

В МВД по Башкирии указали на то, что за несколько часов до случившегося 27-летний брат потерпевшего, которого искали сразу несколько человек, был задержан полицейскими за грабеж. В одном из магазинов города Уфы он похитил четыре бутылки алкоголя в присутствии работника торговой точки.

По факту похищения человека Следком Башкортостана возбудил уголовное дело.