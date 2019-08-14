Раскрываемость краж и угонов автомобилей в Татарстане составила 50 процентов

Фото: Инна Серова

Количество краж и угонов автомобилей возросло с 62 до 69 случаев в январе — июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на проходящей в МВД по РТ пресс-конференции начальник отдела Управления уголовного розыска Джавид Гасанов.

За 7 месяцев текущего года были совершены посягательства на 42 автомашины и 20 мотоциклов и мопедов. На долю Казани приходится 35% угнанных и похищенных автомобилей, количество краж по сравнению с прошлым годом возросло с 23 до 28.

Раскрываемость таких преступлений составила около 50%. По словам Джавида Гасанова, этот показатель — один из лучших среди регионов России.