ГИСУ Татарстана потратит на ремонт здания Всемирного конгресса татар до 16 млн рублей

Главинвестстрой РТ объявил тендер на ремонт и реставрацию исторического памятника на углу площади Свободы в Казани. Работы оцениваются в 16 млн рублей.

Ремонт должен быть проведен в здании Всемирного конгресса татар по адресу: ул. Карла Маркса, 38.

Заявки принимаются с 12 по 20 августа. Аукцион также запланирован на 20 августа, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Стоит отметить, что здание является памятником архитектуры и считается образцом провинциального классицизма. Оно было построено в первой трети XIX века. Специалисты называют наиболее вероятным автором проекта архитектора Ф.И. Петонди.

В 1836 году домовладение по наследству перешло от майора Д.И. Неялова к вдове его сына, поручице А.А. Неяловой. Во второй половине XIX века оно принадлежало купцам Пермяковым, а в советское время здесь разместился детский сад. В конце 1990-х здание было полностью реконструировано для размещения в нем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.