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Происшествия

В Краснодарском крае задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

17:55, 09.08.2019
В Краснодарском крае задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Фото: скриншот видео ntv.ru

В рамках расследования уголовного дела с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Фольксваген Таурег» на автодороге Новороссийск — Керчь задержали 41-летнего водителя автобуса.

7 августа 2019 года подозреваемый осуществлял перевозку пассажиров из Новороссийска в Анапу. По версии следствия, в районе поселка Верхнебаканского, недалеко от Новороссийска, из-за нарушения водителем экскурсионного автобуса правил дорожного движения произошло ДТП с автомобилем «Фольксваген Таурег».

От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля скончались на месте. По предварительным данным, пострадали 44 человека.

Ранее следователи краевого управления СКР в лечебно-профилактическом санатории «Эллада» изъяли документы, связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что одним из пострадавших в столкновении автобуса и легковой машины под Новороссийском оказался житель Набережных Челнов. В интервью телеканалу НТВ он рассказал подробности аварии.

Происшествия
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