«Ростелеком» и «Мегаплан» интегрируют свои облачные сервисы для корпоративных клиентов

«Ростелеком» и разработчик облачных сервисов «Мегаплан» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере решений для корпоративных клиентов. Документ подписали директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Эмиль Хайруллов и генеральный директор ООО «Мегаплан» Сергей Козлов. Компании намерены интегрировать «Виртуальную АТС» «Ростелекома» в CRM-систему (Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) «Мегаплана».

Интеграция облачных сервисов позволит заказчикам объединить каналы коммуникаций и упростить работу с клиентской базой. Пользователи смогут совершать звонки непосредственно из интерфейса CRM. При входящем вызове информация о клиенте автоматически отобразится на экране монитора. Менеджер увидит всю историю взаимодействия: от первого звонка до заключения сделки.

Эмиль Хайруллов:

— «Виртуальная АТС» — универсальный сервис, совместимый с различными приложениями, что позволяет адаптировать это решение под конкретные задачи заказчиков. Интеграция прикладных продуктов поможет компаниям сделать процесс взаимодействия с клиентами максимально быстрым и удобным.

Заказчики услуг в личном кабинете смогут вести мониторинг звонков и оценивать эффективность работы сотрудников.

Сергей Козлов:

— Совместное использование облачных сервисов откроет для клиентов «Ростелекома» и «Мегаплана» широкие возможности по оптимизации бизнес-процессов и поможет найти новые точки роста для развития бизнеса.

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