В результате землетрясений на Филиппинах погибли восемь человек
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми.
Как сообщает Rappler, землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 произошли в течение нескольких часов друг от друга.
Сильнее всего подземные толчки ощущались на острове Батан. Угроза цунами не объявлялась.
По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров.
Напомним, что в конце мая сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение магнитудой 8 баллов в Перу. Тогда в результате подземных толчков погиб один человек, еще 11 пострадали.
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