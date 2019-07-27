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В результате землетрясений на Филиппинах погибли восемь человек

06:57, 27.07.2019
В результате землетрясений на Филиппинах погибли восемь человек
Фото: pixabay.com

Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми.

Как сообщает Rappler, землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 произошли в течение нескольких часов друг от друга.

Сильнее всего подземные толчки ощущались на острове Батан. Угроза цунами не объявлялась.

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Напомним, что в конце мая сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение магнитудой 8 баллов в Перу. Тогда в результате подземных толчков погиб один человек, еще 11 пострадали.

Происшествия
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