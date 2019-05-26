В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8 баллов

Землетрясение магнитудой 8 баллов заметили сейсмологи сегодня в Перу.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.

По предварительным данным, погиб один человек. Еще 11 пострадали.

По информации местной газеты La Republica, землетрясение привело к разрушениям на севере страны.

В результате удара стихии несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Многие здания были разрушены, в том числе жилые дома и больница. Ее пациенты эвакуированы.

Полиция начала патрулировать улицы, а президент страны Мартин Вискарра через Twitter призвал граждан сохранять спокойствие.