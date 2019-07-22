В Башкирии экс-главу сельсовета признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Следствием установлено, что в июле 2017 года для исполнения наказания в Субханкуловский сельсовет Туймазинского района Башкирии по приговору мирового судьи был направлен мужчина, осужденный за повторное управление машиной в состояние алкогольного опьянения.

Судом ему в качестве наказания было назначено 350 часов обязательных работ. Не желая исполнять предписание суда, мужчина обратился к главе местного сельсовета с просьбой освободить его от фактического отбывания наказания. Чиновник согласился ему помочь. За это он попросил купить бензокосу.

Позже по указанию главы сельсовета его подчиненные проставили в табелях учета рабочего времени отметки об исполнении трудовой повинности. После этого подложные документы направили в уголовную инспекцию, а мужчину сняли с учета в связи с уже отбытым наказанием. При этом все это время осужденный находился в Альметьевске по своему основному месту работы. Освобождение от трудовой повинности обошлось ему чуть больше пяти тысяч рублей.

Экс-глава сельсовета вину не признал. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на 1 год 8 месяцев, с испытательным сроком на 1 год, кроме того ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 1 года, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Напомним, ранее сообщалось, что Башкирия попала в пятерку самых криминальных регионов России.

