Путин опроверг связь паводков в Иркутской области со взрывными работами

Президент РФ Владимир Путин опроверг слухи о том, что причина масштабных паводков в Иркутской области — взрывные или какие-то иные работы.

«Нет причин, связанных с какими-то работами», — успокоил Путин в беседе с пострадавшими от паводка. При этом глава государства согласился, что на масштабы бедствия повлияли массовые незаконные вырубки леса, борьба с этими нарушениями продолжится.

Одна из участниц встречи рассказала президенту, что несколько лет назад уже появились слухи о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Она добавила, что это могло стать причиной и нынешнего наводнения. Путин опроверг эту информацию. В пострадавшем Тулуне глава государства пообщался с местными жителями дважды, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, которая пострадала от сильного паводка. Они случились в регионе в начале лета, в результате погибли более 20 человек.

