Пятерых казанцев будут судить за «спецоперацию МВД» с похищением человека

Фото: «Реальное время»

Сегодня прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по делу о похищении человека. Перед Приволжским судом Казани предстанут пятеро мужчин от 29 до 32 лет.



Роль организатора отводят интернет-предпринимателю Айрату Гилязову, исполнителей — Виталию Антонову, Александру Трофименко, Игорю Кукушкину и Владимиру Цою.

По версии следствия, Гилязов в 2016 году по рекомендации знакомого вложил в компанию по торговле криптовалютами личные заемные средства. В 2018 году компания прекратила свою деятельность. Инвестор стал выдвигать своему знакомому требования возместить ущерб, а затем «решил проучить, организовав его похищение под видом задержания сотрудниками полиции», и согласился заплатить за это 30 тысяч рублей.

Участники «маски-шоу» запаслись травматическими пистолетами, охотничьим карабином «Сайга» и пневматической винтовкой «Юнкер», а также приобрели резиновую дубинку, наручники и рации. И 17 декабря 2018 года на улице Чистопольской в Казани выволокли того самого знакомого из его авто, насильно усадили в «Соболь» и повезли в сторону Лаишевского района. Но были задержаны уже в рамках настоящей полицейской операции.

Предполагаемый организатор — под домашним арестом, остальные под подпиской, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

По версии обвиняемых, похищения не было, все это розыгрыш, в финале которого человека должны были доставить к отделу полиции.