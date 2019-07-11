РПЦ может обратиться в полицию из-за рекламы «божественной шаурмы» в Перми

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Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) собирается пожаловаться в полицию на владельцев кафе в Перми из-за рекламы «божественной шаурмы».

На постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у которой «божественно вкусная» шаурма.

Секретарь епархии Андрей Литовка написал в Facebook, что поступает «множество телефонных звонков от возмущенных людей», которые жалуются на эту рекламу.

Сама собственница кафе Вероника Бурдина, которое выпустило рекламу, пояснила изданию Ura.ru, что такой образ был выбран намеренно.

«Есть такой момент, что по грани ходим. Но мы стараемся делать нетривиальный контент. Просто есть устоявшиеся шаблоны, которые можно встретить в интернете, вроде «божественной шаурмы». Есть группы, где обсуждают вкусы шаурмы в Перми и других городах. Нам эти шаблоны навеяли такие картинки, мы от них и стали отталкиваться», — сообщила она.