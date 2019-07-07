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В Афганистане взорвался грузовик, не менее 12 человек погибли

09:17, 07.07.2019
В Афганистане взорвался грузовик, не менее 12 человек погибли
Фото: pixabay.com

В афганском городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой, не менее 12 человек погибли, 43 пострадали.

Среди погибших восемь полицейских и четверо гражданских жителей, сообщает агентство Пажвак. Атака была совершена на офис национального управления безопасности сегодня утром. Об этом заявляет телеканал Tolo News. Движение «Талибан» уже взяло ответственность за взрыв.

Напомним, в начале мая в результате нападения боевиков на полицейское управление в Афганистане погибли 13 человек.

Происшествия
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