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В центре Перми откроется барбершоп и тату-салон от рэпера Тимати

08:33, 30.11.2018
В центре Перми откроется барбершоп и тату-салон от рэпера Тимати
Фото: realnoevremya.ru

В Перми откроется барбершоп и тату-салон 13 by Black Star от рэпера Тимати.

Заведение расположится по адресу: Комсомольский проспект, 30, рядом с другой франшизой музыканта — Black Star Burger. В салон уже набраны парикмахеры и тату-мастера, которые в настоящий момент проходят стажировку в Москве. Также ведется поиск администраторов, мастера перманентного макияжа и управляющего, пишет Business Class.

Открытие барбершопа и тату-салона запланировано на 15 декабря.

Напомним, техническое открытие ресторана Black Star Burger в Перми состоялось 5 сентября. Стоит отметить, что за последнее время рэпер уже открыл свои бургерные в Уфе и Нижнем Новгороде.

Сообщалось также о планах запустить заведение в Казани, но пока никакой точной информации не появлялось.

Бизнес
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