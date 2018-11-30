В центре Перми откроется барбершоп и тату-салон от рэпера Тимати

В Перми откроется барбершоп и тату-салон 13 by Black Star от рэпера Тимати.

Заведение расположится по адресу: Комсомольский проспект, 30, рядом с другой франшизой музыканта — Black Star Burger. В салон уже набраны парикмахеры и тату-мастера, которые в настоящий момент проходят стажировку в Москве. Также ведется поиск администраторов, мастера перманентного макияжа и управляющего, пишет Business Class.

Открытие барбершопа и тату-салона запланировано на 15 декабря.

Напомним, техническое открытие ресторана Black Star Burger в Перми состоялось 5 сентября. Стоит отметить, что за последнее время рэпер уже открыл свои бургерные в Уфе и Нижнем Новгороде.

Сообщалось также о планах запустить заведение в Казани, но пока никакой точной информации не появлялось.



