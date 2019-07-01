СМИ: число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до семи

В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек.

Еще девять считаются пропавшими без вести, в том числе один ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на источник. В больницах находятся 153 пострадавших.

Напомним, в Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Изначально сообщалось, что в результате паводка погибли пять человек, несколько человек числятся пропавшими без вести. Более 9 тыс. человек оказались в зоне подтопления.

Пострадавшим от паводка начали производить выплаты. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 662 млн рублей, еще 318 млн рублей направлено из регионального бюджета.

