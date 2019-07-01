СМИ: число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до семи
В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек.
Еще девять считаются пропавшими без вести, в том числе один ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на источник. В больницах находятся 153 пострадавших.
Напомним, в Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Изначально сообщалось, что в результате паводка погибли пять человек, несколько человек числятся пропавшими без вести. Более 9 тыс. человек оказались в зоне подтопления.
Пострадавшим от паводка начали производить выплаты. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 662 млн рублей, еще 318 млн рублей направлено из регионального бюджета.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым