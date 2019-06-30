В Иркутской области начались выплаты компенсаций пострадавшим от паводка

Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали производить выплаты. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 662 млн рублей, еще 318 млн рублей направлено из регионального бюджета.

«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 000 рублей. В утвержденных списках на сегодняшний день числится 3600 человек. Необходимые суммы переведены во все районы» — сказал губернатор региона Сергей Левченко.

Он также добавил, что пострадавшим перечислили на карточки социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма составила около 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что в Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. По предварительным данным, в результате паводка погибли пять человек, несколько человек числятся пропавшими без вести. Более 9 тысяч человек оказались в зоне подтопления.

