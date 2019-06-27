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Следком возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в Бурятии

08:33, 27.06.2019
Следком возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в Бурятии
Фото: sledcom.ru

По факту аварийной посадки самолета в Нижнеангарске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в Нижнеангарске в Бурятии. Воздушное судно выкатилось за территорию летнего поля, произошло возгорание.

В медицинских службах Бурятии заявили, что в результате аварийной посадки самолета Ан-24 число пострадавших достигло 22 человек. Два члена экипажа погибли.

Происшествия
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