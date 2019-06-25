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Происшествия

Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 июля

19:59, 25.06.2019
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 июля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московский городской суд признал законным продление до 25 июля срока ареста экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

В постановлении суда о продлении ареста сказано, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.

Защита Абызова попросила отменить решение суда первой инстанции и изменить ему меру пресечения на домашний арест. Сам экс-министр по вопросам Открытого правительства просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог, передает ТАСС.

Напомним, что в конце мая Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Происшествия
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