Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 июля

Московский городской суд признал законным продление до 25 июля срока ареста экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.



В постановлении суда о продлении ареста сказано, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.



Защита Абызова попросила отменить решение суда первой инстанции и изменить ему меру пресечения на домашний арест. Сам экс-министр по вопросам Открытого правительства просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог, передает ТАСС.



Напомним, что в конце мая Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

