Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Московский городской суд признал законным продление до 29 августа срока ареста гражданину США Полу Уилану, которого обвиняют в шпионаже против России.

Как сообщил представитель Мосгорсуда, апелляционная жалоба защиты Уилана на постановление Лефортовского суда о продлении ему срока содержания под страже была отклонена, передает ТАСС.

Напомним, что 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в Москве при проведении шпионской акции. По информации СМИ, он занимает должность директора по вопросам безопасности в компании BorgWarner, которая поставляет запчасти. Отмечается, что BorgWarner некоторое время сотрудничала с КАМАЗом.

