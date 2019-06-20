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Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

12:15, 20.06.2019
Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану
Фото: pixabay.com

Московский городской суд признал законным продление до 29 августа срока ареста гражданину США Полу Уилану, которого обвиняют в шпионаже против России.

Как сообщил представитель Мосгорсуда, апелляционная жалоба защиты Уилана на постановление Лефортовского суда о продлении ему срока содержания под страже была отклонена, передает ТАСС.

Напомним, что 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в Москве при проведении шпионской акции. По информации СМИ, он занимает должность директора по вопросам безопасности в компании BorgWarner, которая поставляет запчасти. Отмечается, что BorgWarner некоторое время сотрудничала с КАМАЗом.

Происшествия
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