Новости промышленности

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Камгэсэнергострой» через суд потребовал у «Туполева» 147 млн рублей

10:37, 31.05.2019
«Камгэсэнергострой» через суд потребовал у «Туполева» 147 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Челнинское ПАО «Камгэсэнергострой» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ПАО «Туполев». Компания требует 146,8 млн рублей.

Иск принят 29 мая, следует из картотеки арбитражных дел. Дата рассмотрения пока не назначена.

Подробности претензий татарстанской компании пока не приводятся.

Напомним, что в 2017 году «Туполев» подал четыре иска к «Камгэсэнергострою» на общую сумму в 320 млн рублей. Претензии предъявлялись из-за работ по Казанскому авиазаводу. Как писало «Реальное время», они были вызваны выполнением дополнительных работ, которые возникли за 2 года контракта и не были ранее учтены в сметах.

ПромышленностьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимуром Нагумановым
Официальные партнеры
  • pic

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров