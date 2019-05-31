«Камгэсэнергострой» через суд потребовал у «Туполева» 147 млн рублей

Челнинское ПАО «Камгэсэнергострой» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ПАО «Туполев». Компания требует 146,8 млн рублей.

Иск принят 29 мая, следует из картотеки арбитражных дел. Дата рассмотрения пока не назначена.

Подробности претензий татарстанской компании пока не приводятся.

Напомним, что в 2017 году «Туполев» подал четыре иска к «Камгэсэнергострою» на общую сумму в 320 млн рублей. Претензии предъявлялись из-за работ по Казанскому авиазаводу. Как писало «Реальное время», они были вызваны выполнением дополнительных работ, которые возникли за 2 года контракта и не были ранее учтены в сметах.