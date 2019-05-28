В Казани задержан организатор «шуточного» похищения

Фото: "Реальное время"

За «маски-шоу» на улице Чистопольской в Казани задержали интернет-предпринимателя Айрата Гилязова. Суд отправил его под домашний арест по ходатайству Следкома.



На заседании Советского райсуда по мере пресечения выяснилось — Гилязова подозревают в организации постановочной операции по задержанию его знакомого Артура Бикчантаева 17 декабря 2018 года. В тот день люди в форме, масках и с оружием вытащили Бикчантаева из машины и положили на землю, заковали в наручники и против его воли загрузили в автофургон «Соболь». Машину с похищенным полиция перехватила на Оренбургском тракте. Похитители сразу заявили — это был розыгрыш.

Ту же версию в суд высказал признавшийся в организации похищения Айрат Гилязов. Как он объяснил свои действия — читайте в репортаже «Реального времени».