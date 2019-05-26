В Сети появилось видео подрыва автомобиля на учениях Следкома

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Под Ижевском сотрудники Следственного комитета и других силовых структур провели учения. В рамках этих учений они подорвали автомобиль.

Как рассказал и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Рустам Тугушев, целью учебного семинара была отработка навыков следственных действий по сообщениям о терактах и взрывах.

«Наши следователи должны быть вооружены подобными знаниями. Знать, каким образом себя вести по подобным сообщениям и самое главное — обладать навыками безопасности. Вопрос обеспечения безопасности следственно-оперативной группы — отдельный раздел семинара», — приводит слова Тугушева «Сусанин».

В учебных целях был подорван автомобиль ВАЗ-2105. Благодаря этому, воссоздана реальная обстановка экстремальной ситуации, в которой следователи должны продемонстрировать навыки проведения первоначальных следственных действий. Кроме того, на полигоне состоялись учебные стрельбы. Сотрудники СК получили навыки владения огнестрельным оружием.

Помимо сотрудников следственного управления в учениях приняли участие представители МВД по Удмуртии, отдел спецназначения «Кречет» регионального управления ФСИН, а также сотрудники Росгвардии.