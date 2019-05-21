Пермь возглавила рейтинг самых хамских городов России

Самым хамским городом России признана Пермь. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства ZOOM MARKET.

Согласно исследованию, респондентам задавали вопросы, касающиеся хамства: как часто они сталкиваются с хамством, где чаще всего хамят и используют ли сами хамство в своей речи.

В итоге на первом месте оказалась Пермь. Вторую сточку занял Челябинск, на третьей расположился Саратов. Далее следуют Москва и Брянск. Меньше всего хамят во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Отмечается, что чаще всего россияне хамят в магазинах и на рынках (38%), в точках общепита (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

Опрос был проведен среди более трех тысяч человек в 27 городах страны.

Напомним, ранее Пермь попала в десятку самых курящих городов России.