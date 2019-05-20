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Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор Кокорину и Мамаеву

14:19, 20.05.2019
Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор Кокорину и Мамаеву
Фото: скриншот видео youtube.com

Адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также прокуратура обжаловали приговор спортсменам, осужденным за хулиганство и побои по делу о драках в центре Москвы.

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик предложил, что судом допущено неправильное применение уголовного закона, что привело к несправедливому приговору, пишет ТАСС.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Так, Кокорина и его брата Кирилла приговорили к 1,5 года в колонии общего режима. Мамаева и еще одного фигуранта, Александра Протасовицкого, приговорили к 1 году 5 месяцам тюрьмы.

ПроисшествияСпортФутбол
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