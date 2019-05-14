Курс биткоина превысил отметку в 8 000 долларов

Курс биткоина поднялся выше отметки в 8 000 долларов впервые за 10 месяцев — с июля прошлого года.

Согласно данным CoinDesk, биткоин в ходе торгов подорожал на 3,4% — до 8 104,49 доллара. Накануне стоимость криптовалюты увеличилась на 25%. С начала года курс биткоина вырос с 3 000 долларов.

Укрепление биткоина может быть связано с увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, передает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в 2017 году курс биткоина был близок к 20 000 долларам.

Напомним, ранее сообщалось, что капитализация рынка криптовалют превысила 30 млрд долларов.