В Москве из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать более 7 тысяч человек
Правоохранители после анонимных сообщений о минировании проверяют около 40 объектов с массовым пребыванием людей, сообщает «РИА Новости».
Всего в Москве поступили угрозы взрывов относительно 36 объектов. В восьми из них завершены проверки, оттуда эвакуировали более 7 тысяч человек.
Напомним, ранее на юго-востоке Москвы из-за подозрительного предмета пришлось эвакуировать жилой дом, сообщает ТАСС. Бесхозный предмет был обнаружен в лифте. Известно, что это дом №9 в пятом квартале Капотни.
Кроме того, ранее в Пензе эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Коллаж» из-за коробки. Инцидент произошел 18 марта.
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