В Москве из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать более 7 тысяч человек

Правоохранители после анонимных сообщений о минировании проверяют около 40 объектов с массовым пребыванием людей, сообщает «РИА Новости».

Всего в Москве поступили угрозы взрывов относительно 36 объектов. В восьми из них завершены проверки, оттуда эвакуировали более 7 тысяч человек.

Напомним, ранее на юго-востоке Москвы из-за подозрительного предмета пришлось эвакуировать жилой дом, сообщает ТАСС. Бесхозный предмет был обнаружен в лифте. Известно, что это дом №9 в пятом квартале Капотни.



Кроме того, ранее в Пензе эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Коллаж» из-за коробки. Инцидент произошел 18 марта.

