В Москве эвакуировали жилой дом из-за подозрительного предмета в лифте

На юго-востоке Москвы из-за подозрительного предмета пришлось эвакуировать жилой дом, сообщает ТАСС.

Бесхозный предмет был обнаружен в лифте. На месте находятся сотрудники полиции и кинологи, которые обследуют дом. Известно, что это дом 9 в пятом квартале Капотни.

Напомним, ранее в Пензе эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Коллаж» из-за коробки. Инцидент произошел 18 марта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.



Прибывшие на место сотрудники ведомства при открытии коробки обнаружили в ней четырех маленьких беспородных котят. Кто подбросил животных в ТЦ, неизвестно.



