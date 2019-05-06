8 мая будет оглашен приговор Кокорину и Мамаеву

8 мая Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон по делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

Прокурор запросил для Кокорина полтора года колонии общего режима, для Мамаева — год и 5 месяцев.



«Мне хотелось бы особо отметить позицию подсудимых в суде — а это полное непризнание вины, так как они обвинили самих потерпевших, при этом потерпевшие подчеркнули, что не станут настаивать на жестком наказании», — цитирует обвинителя «Медиазона».

