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Происшествия

8 мая будет оглашен приговор Кокорину и Мамаеву

22:20, 06.05.2019
8 мая будет оглашен приговор Кокорину и Мамаеву
Фото: pixabay.com

8 мая Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон по делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

Прокурор запросил для Кокорина полтора года колонии общего режима, для Мамаева — год и 5 месяцев.

«Мне хотелось бы особо отметить позицию подсудимых в суде — а это полное непризнание вины, так как они обвинили самих потерпевших, при этом потерпевшие подчеркнули, что не станут настаивать на жестком наказании», — цитирует обвинителя «Медиазона».

Происшествия
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