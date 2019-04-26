ФАС одобрила объединение «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила объединение торговых сетей «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль».

О намерении объединить компании в единый розничный бизнес информация появилась в январе этого года. В конце апреля положительное решение ФАС по данной ситуации было получено, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Планируется, что таким образом в России появится третий по обороту розничный ретейлер. 51% в объединенном бизнесе будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (бенефициары группы «Дикси» и компании «Альбион-2002», которой принадлежат алкогольные магазины «Бристоль»), Сергею Студенникову (владелец «Красное&Белое») — 49%.

Напомним, ранее сообщалось, что власти намерены поставить продажи пива под учет ЕГАИС.