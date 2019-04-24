Власти намерены поставить продажи пива под учет ЕГАИС
В Росалкгольрегулировании рассказали о планах распространить автоматизированную систему учета (ЕГАИС) на розничную продажу пива и пивных напитков.
Глава ведомства Игорь Алешин сообщил о планах ввести реестр производителей и оптовых продавцов пивоваренной продукции. Также ответственность за нарушения в отрасли планируется ужесточить до того же уровня, что на сегодня введен за нелегальное производство и оборот крепкого алкоголя, пишет «Российская газета».
В Росалкогольрегулировании утверждают, что усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков на сегодня является одной из основных задач ведомства.
Напомним, что после запуска ЕГАИС сообщалось о резком росте производства пивной продукции.БизнесРозничная торговляОбществоВласть
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