Власти намерены поставить продажи пива под учет ЕГАИС

В Росалкгольрегулировании рассказали о планах распространить автоматизированную систему учета (ЕГАИС) на розничную продажу пива и пивных напитков.

Глава ведомства Игорь Алешин сообщил о планах ввести реестр производителей и оптовых продавцов пивоваренной продукции. Также ответственность за нарушения в отрасли планируется ужесточить до того же уровня, что на сегодня введен за нелегальное производство и оборот крепкого алкоголя, пишет «Российская газета».

В Росалкогольрегулировании утверждают, что усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков на сегодня является одной из основных задач ведомства.

Напомним, что после запуска ЕГАИС сообщалось о резком росте производства пивной продукции.