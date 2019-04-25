Минниханов в рамках KazanSummit осмотрел выставку «Russia Halal Expo 2019»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с выставкой «Russia Halal Expo 2019» в рамках KazanSummit-2019 на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо».



В этом году свою продукцию и услуги представили 84 экспонента из России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Индонезии, Малайзии, Узбекистана и Кыргызстана, передает пресс-служба президента РТ.



После осмотра выставки был подписан ряд документов о сотрудничестве. В частности, Агентство инвестиционного развития РТ и Центр халяльного образа жизни Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании был подписан между Технополисом «Химград» и Ташкентской областью Республики Узбекистан.