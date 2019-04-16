Власти объяснили падение производства самолетов и ракет

Фото: Дмитрий Резнов

По итогам 2018 года производство авиационной и ракетно-космической промышленности в России составило 87,3% и 95,9% соответственно, если сравнивать с показателями 2017 года.

Это связано со снижением производства продукции военного назначения, пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

В общем объеме продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, доля продукции гражданского назначения составила 20,7%.

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5%.