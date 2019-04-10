Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова на 12 апреля

Суд постановил отложить рассмотрение апелляционной жалобы на арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Следующее заседание пройдет 12 апреля в 10.00.



Адвокат Абызова Александр Аснис пояснил, что отложение рассмотрения апелляционных жалоб связано с задержкой при доставке жалобы одного из адвокатов, передает RNS.



Напомним, 28 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Помимо Абызова под стражу заключены и другие фигуранты дела — Максим Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг Николай Степанов, а также Сергей Ильичев.

Сегодня стало известно, что на имущество экс-министра по делам Открытого Михаила Абызова наложен арест.