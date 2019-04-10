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Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова на 12 апреля

17:23, 10.04.2019
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова на 12 апреля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Суд постановил отложить рассмотрение апелляционной жалобы на арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Следующее заседание пройдет 12 апреля в 10.00.

Адвокат Абызова Александр Аснис пояснил, что отложение рассмотрения апелляционных жалоб связано с задержкой при доставке жалобы одного из адвокатов, передает RNS.

Напомним, 28 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Помимо Абызова под стражу заключены и другие фигуранты дела — Максим Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг Николай Степанов, а также Сергей Ильичев.

Сегодня стало известно, что на имущество экс-министра по делам Открытого Михаила Абызова наложен арест.

Происшествия
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