Глава Boeing принял участие в тестовом полете обновленного Boeing 737 MAX 7

Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург принял участие в тестовом полете Boeing 737 MAX 7, чтобы доказать безопасность самолета, после обновления ПО.

«Обновление программного обеспечения работало так, как задумано, и пилоты благополучно приземлились на Boeing Field недалеко от Сиэтла», — цитирует сообщение компании Reuters.

Отмечается, что пилоты выполнили все необходимые маневры, чтобы проверить работу программного обеспечения.

Сегодня следователи из Эфиопии должны представить отчет о крушении самолета Ethiopian Airlines. Напомним, что 10 марта Boeing авиакомпании потерпел крушение. В результате погибли 157 человек. Предварительно причиной крушения назвали проблемпы с ПО нового Boeing 737. Это повлекло запрет на эксплуатацию самолетов в США, России, странах ЕС и других. Капитализация компании-производителя рухнула сразу на несколько пунктов.