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В Казани прокурор запросил 8 лет лидеру «Сберсоюза» за аферы на 430 млн рублей

12:46, 02.04.2019
В Казани прокурор запросил 8 лет лидеру «Сберсоюза» за аферы на 430 млн рублей
Фото: «Реальное время»

8 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей запросил прокурор для подсудимого председателя КПК «Сберегательный союз» Антона Кирилюка на прениях в казанском суде.

В последнем слове подсудимый признал вину в хищении 427 млн рублей пайщиков «Сберсоюза» из четырех регионов Поволжья и частичной легализации этих средств, но просил у суда не наказывать его строго. В этом случае, по словам Кирилюка, он раньше начнет выполнять свои обязательства перед потерпевшими.

«Реальное время» публикует последнее слово кооператора и детали громкого дела.

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