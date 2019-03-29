Следком возбудил уголовное дело после отравления детей во время купания в бассейне в Татарстане
Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту отравления восьми детей во время купания в бассейне Балтасинского района.
Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СКР.
Ранее сообщалось, что в Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей.
По данным Минздрава РТ, дети госпитализированы в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне.
Прокуратура Балтасинского района Татарстана организовала собственную проверку инцидента.Происшествия Татарстан
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