Следком возбудил уголовное дело после отравления детей во время купания в бассейне в Татарстане

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Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту отравления восьми детей во время купания в бассейне Балтасинского района.

Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СКР.

Ранее сообщалось, что в Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей.

По данным Минздрава РТ, дети госпитализированы в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне.

Прокуратура Балтасинского района Татарстана организовала собственную проверку инцидента.