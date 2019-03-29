Прокуратура проверит массовое отравление детей в Балтасинском районе Татарстана

Прокуратура Балтасинского района Татарстана организовала проверку по факту массового отравления детей в плавательном бассейне «Дулкын».

Инцидент произошел сегодня. Во время свободного посещения плавательного бассейна восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет почувствовали недомогание, они госпитализированы.

Ход проверки взят на особый контроль в аппарате республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей.

По данным Минздрава РТ, дети госпитализированы в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне.