Прокуратура проверит массовое отравление детей в Балтасинском районе Татарстана
Прокуратура Балтасинского района Татарстана организовала проверку по факту массового отравления детей в плавательном бассейне «Дулкын».
Инцидент произошел сегодня. Во время свободного посещения плавательного бассейна восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет почувствовали недомогание, они госпитализированы.
Ход проверки взят на особый контроль в аппарате республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей.
По данным Минздрава РТ, дети госпитализированы в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне.Происшествия Татарстан
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