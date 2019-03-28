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В Казани за аферы со «взятками» в КФУ судят гражданина Ирака

10:31, 28.03.2019
В Казани за аферы со «взятками» в КФУ судят гражданина Ирака
Фото: Реальное время

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс по делу гражданина Ирака Ахмеда Абдуллаха Шиблави. Иностранного ординатора Казанского медуниверситета обвиняют в шести мошенничествах и одном покушении на таковое с получением денег «за место в Казанском федеральном университете», передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, задерживали Ахмеда Шиблави по подозрению в посредничестве взяткам от 100 тыс. рублей до 1000 долларов за поступление в университет. Однако позже действия иностранца переквалифицировали с коррупционной на мошенническую статью.

Вину в аферах иностранец признал.


ПроисшествияБизнесОбществоОбразование Татарстан
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