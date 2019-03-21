В Китае клонировали полицейскую собаку
Китайские ученые впервые клонировали полицейскую собаку.
Трехмесячный щенок по кличке Куньсюнь уже приступил к первым тренировкам на полицейской базе города Куньмин. Обучение животного обойдется в 60—70 тыс. долларов и продлится 5 лет, сообщает газета China Daily.
Куньсюнь является клоном семилетней самки собаки-нюхача по прозвищу Хуахуанма, выведенной в Китае на основе гибрида пса и волка породы куньминская овчарка. В 2016 году Хуахуанма получила награду за вклад в расследование дел об убийствах.
По мнению специалистов, клонирование собаки-ищейки позволит значительно сократить время на тренировку и обучение животных. В будущем планируется создать национальный банк соматических клеток лучших служебных собак для сохранения и использования их генетического материала.
Напомним, в Китае официально подтвердили рождение генетически модифицированных детей.Технологии
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