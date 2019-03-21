В Китае клонировали полицейскую собаку

Китайские ученые впервые клонировали полицейскую собаку.

Трехмесячный щенок по кличке Куньсюнь уже приступил к первым тренировкам на полицейской базе города Куньмин. Обучение животного обойдется в 60—70 тыс. долларов и продлится 5 лет, сообщает газета China Daily.

Куньсюнь является клоном семилетней самки собаки-нюхача по прозвищу Хуахуанма, выведенной в Китае на основе гибрида пса и волка породы куньминская овчарка. В 2016 году Хуахуанма получила награду за вклад в расследование дел об убийствах.

По мнению специалистов, клонирование собаки-ищейки позволит значительно сократить время на тренировку и обучение животных. В будущем планируется создать национальный банк соматических клеток лучших служебных собак для сохранения и использования их генетического материала.

Напомним, в Китае официально подтвердили рождение генетически модифицированных детей.