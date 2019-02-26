Власти Испании сообщили об отсутствии признаков криминала в смерти Малашенко
Высший суд испанской Андалусии сообщил, что криминальных признаков в смерти одного из основателей телекомпании НТВ и политолога Игоря Малашенко нет.
Окончательный отчет об итогах вскрытия будет опубликован в течение месяца, пишет ТАСС.
Напомним, вчера Малашенко обнаружили мертвым в Испании. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Испанская полиция приступила к расследованию всех обстоятельств смерти.ПроисшествияОбщество
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