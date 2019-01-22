Руководительница татарского ансамбля скончалась во время выступления на сцене в Димитровграде

В Димитровграде Ульяновской области во время выступления на сцене скончалась преподаватель музыки, руководитель татарских национальных творческих коллективов Фания Халиуллова.

По предварительной версии, причиной смерти женщины явилась внезапная остановка сердца. Прибывшие на место медики госпитализировали артистку, но спасти ее не удалось.

Халиуллова умерла на 54-м году жизни. Слова соболезнования выразила министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова, отметив, что педагог «останется в памяти человеком безгранично преданным своему народу и своей профессии».

Прощание с Фанией Халиулловой состоится 22 января в селе Филипповка Мелекесского района Ульяновской области.

Ранее известный татарский певец Ильгам Шакиров скончался на 84-м году жизни. Исполнитель умер после продолжительной болезни.

