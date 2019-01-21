Мэр Саранска раскритиковал общественный транспорт города

На оперативном совещании мэр столицы Мордовии Петр Тултаев раскритиковал своих подчиненных за работу муниципального общественного транспорта. Со слов мэра, автобус ему пришлось ждать целый час. «Я час простоял на остановке. И очень многое мне стало понятно. В вечерний час где муниципальные троллейбусы и автобусы?» — приводит слова Тултаева «Российская газета».

Интересно, что в этом городе чиновников уже трижды пытались пересадить на общественный транспорт. Впервые это произошло в сентябре 2014 года, когда служебными автомобилями нельзя было пользоваться целый месяц. Последний раз чиновников снова пересаживали на общественный транспорт в августе 2017 года.