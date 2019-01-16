Евросоюз одобрил санкции против Петрова и Боширова

Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове, а также еще двух «офицерах ГРУ».

«Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери», — передает ТАСС со ссылкой на источники.

Имена остальных двух человек дипломат не назвал. Они станут известны после того, как Совет ЕС утвердит решение послов. «Как ожидается, министры иностранных дел утвердят это решение 21 января, на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе», — добавил он.

Напомним, что в декабре Министерство финансов США внесло Боширова и Петрова в санкционный список.