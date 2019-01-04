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В Сети появилось видео складного смартфона от Xiaomi

21:32, 04.01.2019

Инсайдер Эван Бласс опубликовал видеролик со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi

На кадрах видно, что главной особенностью гаджета является его способность сгибаться с двух сторон. При изменении формы интерфейс быстро адаптируется к новому положению.

Известно, что разработкой аналогичных гнущихся смартфонов занимаются такие крупные компании, как Apple, Samsung и Huawei. Основной проблемой в их производстве считается трудность в создании достаточно прочного и долговечного экрана.

Ранее сообщалось, что Samsung может выпустить свой смартфон с гибким дисплеем на рынок уже в марте 2019 года.

ТехнологииIT
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