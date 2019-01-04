В Сети появилось видео складного смартфона от Xiaomi

Инсайдер Эван Бласс опубликовал видеролик со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

На кадрах видно, что главной особенностью гаджета является его способность сгибаться с двух сторон. При изменении формы интерфейс быстро адаптируется к новому положению.

Известно, что разработкой аналогичных гнущихся смартфонов занимаются такие крупные компании, как Apple, Samsung и Huawei. Основной проблемой в их производстве считается трудность в создании достаточно прочного и долговечного экрана.

Ранее сообщалось, что Samsung может выпустить свой смартфон с гибким дисплеем на рынок уже в марте 2019 года.