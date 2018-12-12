Башкирские «моржи» успешно выступили в Тюмени

В Тюмени прошел VII Открытый турнир городов России по зимнему плаванию. Участниками турнира стали сильнейшие пловцы страны.

В программе соревнований были дистанции от 25 до 1000 метров, эстафеты 4x50 и 4x250 метров.

Башкортостан представили шесть уфимских любителей зимнего плавания. Четверо из них выступили результативно и принесли в копилку сборной шесть медалей.

Обладателями трех золотых наград стали Ильгиз Шаймухаметов на дистанции 25 метров кролем и 100 метров брассом, а также Ринат Мансуров — 50 метров баттерфляем.

Еще три серебряных награды на счету Сергея Сайгина на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров кролем, а также Александра Пенкина — 100м брассом.



Участник турнира и главный морж Республики Башкортостан Александр Пенкин отметил достойные выступления уфимцев. Также он рассказал, что в числе основных целей их визита в Тюмень стала популяризация командного кубка страны, который пройдет в феврале 2019 года в Уфе.