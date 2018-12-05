Ravon отозвала в России более 5 тысяч автомобилей Nexia R3 из-за проблем с гидравлической системой

ООО «Равон Моторс Рус» сообщило об отзыве 5 219 автомобилей Ravon Nexia R3 в России. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2017 года по март 2018 года.

Список VIN-кодов отзываемых авто опубликовал Росстандарт.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы», — говорится в сообщении ведомства.

Представители автопроизводителя должны проинформировать владельцев о необходимости прибыть в сервисный центр для ремонта.

На автомобилях будет выполнена установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.